Il Franchi risponde presente per la sfida con l'Atalanta
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La Curva Fiesole l'aveva detto e non si è smentita. L'accoglienza del tifo viola per la Fiorentina è stata da grandi palcoscenici, nonostante i deludenti risultati della squadra di Paolo Vanoli.
Tutto il Franchi ha accolto i giocatori viola con delle bandierine viola e bianche e rosse per far sentire la loro vicinanza in questo momento complicato. Adesso toccherà al campo decidere quale sarà il clima al termine dei 90'.
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