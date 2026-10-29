La Curva Fiesole l'aveva detto e non si è smentita. L'accoglienza del tifo viola per la Fiorentina è stata da grandi palcoscenici, nonostante i deludenti risultati della squadra di Paolo Vanoli.

Tutto il Franchi ha accolto i giocatori viola con delle bandierine viola e bianche e rosse per far sentire la loro vicinanza in questo momento complicato. Adesso toccherà al campo decidere quale sarà il clima al termine dei 90'.