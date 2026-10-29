Le parole del tecnico di Figline: "Oggi avevamo otto assenti e due a mezzo servizio, ne abbiamo persi altri due"

Federico Targetti
ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A 2026/27

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Di seguito l'intervento di Maurizio Sarri, tecnico dell'Atalanta, a Dazn dopo la gara pareggiata contro la Fiorentina:

Almeno in questo momento la squadra è viva, c'è da ritrovare equilibrio e compattezza ma rispetto ad altre partite che abbiamo fatto siamo una squadra viva, bisogna accontentarsi di questo. Eravamo in vantaggio, con gli avversari sotto i loro tifosi, penso ci sia qualche merito anche da parte loro. Oggi avevamo otto assenti e due a mezzo servizio, ne abbiamo persi altri due (Kristensen e Gaetano, ndr)... ma niente alibi. De Ketelaere ha risposto, ha fatto due ottime partite.
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