Fiorentina e Atalanta si affidano alla fantasia di Franco Mastantuono e Charles De Ketelaere per provare a dare una svolta a un avvio di stagione deludente. Entrambe hanno cambiato molto in estate, senza riuscire a esprimere pienamente il proprio potenziale. L’argentino ha brillato con la tripletta a Venezia, decisiva nell’unica vittoria viola in campionato e accompagnata da diversi record di precocità, ma non ha mantenuto la stessa incisività nelle altre gare. Il belga, condizionato dagli impegni con la nazionale e da un modulo poco adatto alle sue caratteristiche, cerca ancora il primo gol stagionale con l’Atalanta.

Mastantuono fa della qualità tecnica, del dribbling e della capacità di accentrarsi per concludere le sue armi principali. Trequartista adattato sulla destra, non ha ancora trovato la collocazione ideale, neppure nel passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 di Vanoli. Per valorizzarne l’estro servirebbe maggiore libertà di movimento, ma anche una migliore collaborazione con i compagni: la personalità non gli manca, mentre la ricerca troppo frequente della soluzione individuale ne limita talvolta l’efficacia.

Anche il talento in prestito dal Real Madrid è stato coinvolto nella crisi d’identità della Fiorentina, reduce da tre sconfitte consecutive, come nelle prime giornate con Fabio Grosso, e ancora senza vittorie casalinghe in campionato. Vanoli lo ha sostituito nelle ultime due partite, ma contro l’Atalanta tornerà ad affidarsi a lui. La speranza è che Mastantuono riesca a trasformare le proprie qualità in occasioni e risultati, aiutando la squadra a uscire dal momento negativo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.