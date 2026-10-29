Il primo tempo contro l'Inter la Fiorentina ha difeso alta, non dando profondità agli attaccanti avversari: sono stati ordinati
Alberto Malusci, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina. Le sue parole:
Il primo tempo contro l'Inter la Fiorentina ha difeso alta, non dando profondità agli attaccanti avversari: sono stati ordinati. Poi si sono abbassati dando spazio ai giocatori dell'Inter. Atalanta? Ha cambiato molto, è in difficoltà. La Fiorentina deve giocarsela a viso aperto. I nostri interpreti devono essere liberi di esprimere il proprio talento. Vedo una squadra contratta. Leader? Può essere anche una squadra che gioca in modo corale. Anche il mister può esserlo.
Centrocampo
Oulai come può migliorare tatticamente se non gioca? Ndour non ha fatto bene, mentre Brescianini è stato il più positivo. Meglio lui di Ndour dal quale vorrei qualcosa di più. Non sarei ripartito con il centrocampo dell'anno scorso.
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