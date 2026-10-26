VIDEO - Calvarese: "Viery su Thuram era rigore, perché il Var non è intervenuto?"

Botta e risposta tra Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri. Dopo le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli sulla Roma e sulla qualificazione alla Champions League della scorsa stagione, il tecnico giallorosso ha replicato in conferenza stampa, contestando le parole del collega. Una risposta arrivata a pochi minuti dall'ufficialità della squalifica di Allegri per due giornate.

"Ci sono i numeri che testimoniano quello che ha fatto la Roma e quello che hanno fatto le altre squadre la scorsa stagione. Non ho letto un commento a favore di questa constatazione decisamente infelice di Allegri. Non voglio aggiungere altro, avete già detto tutto voi su questa situazione", ha dichiarato Gasperini.

La replica fa riferimento alle parole pronunciate da Allegri al termine della partita di sabato: "Già avete messo la Champions in tasca alla Roma lo scorso anno. Sempre loro...". Un'uscita che ha acceso il confronto tra i due allenatori, nonostante il rapporto di amicizia che li lega.