Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Per Ndour servono 40 milioni. Dodò? Via, ma alle condizioni del club”
news viola
Amoruso: “Per Ndour servono 40 milioni. Dodò? Via, ma alle condizioni del club”
Le parole di Lorenzo Amoruso su alcuni temi caldi in casa Fiorentina, tra mercato in entrata e in uscita
Viaggio negli USA? Credo che sia stato una delucidazione generale sul panorama Fiorentina. Paratici non vuole lasciare nulla di impreparato, vuole avere una sua idea totale. C'è stata una condivisione di idee, oltre ad essersi conosciuti. Pensavo che anche Grosso sarebbe partito. Speriamo ci sia un resoconto, considerando che la comunicazione fin qui è stata deficitaria. Non puoi pensare di ripartire senza basi di solidità e credibilità.
Mercato—
I nomi che sono stati fatti sono importanti, oltre che italiani. Con Dodò è necessario separarsi, ma alle condizioni della Fiorentina: almeno a 15 milioni. Se poi non parte, almeno fino a gennaio deve convincere. Gosens quest'anno non ha reso, era più stanco e meno propositivo. Anche l'età inizia ad incidere. Sicuramente c'è bisogno di esterni. Grosso con gli esterni a tartassato le squadre avversarie con sovrapposizioni, cross. Sottil? Non ha saputo cogliere le occasioni, non ha convinto la Fiorentina.
Ndour—
Per venderlo serve sborsare 40 milioni, 35 se ti voglio bene. Non ci interessano contropartite. Miretti ci potrebbe interessare, è un ottimo giocatore. Ma credo che Grosso abbia le idee chiare a centrocampo. In ogni caso adesso Ndour non è la priorità.
La porta—
De Gea lo terrei. A Martinelli, che sarà il futuro della Fiorentina, gli darei un altro anno in prestito in Serie A. Non parlo di squadre di alto livello, ma squadre medio-basse dove può essere sottoposto a partite dove ti arrivano tanti tiri in porta. È giovane, voglio vedere i suoi errori e i suoi miglioramenti: è così che si vede la crescita di un giocatore.
Fortini—
La situazione è abbastanza chiara: il giocatore ha rifiutato l'incontro e il rinnovo. Si è parlato di qualche squadra, il contratto è in scadenza. Se non si è arrivati a una soluzione vuol dire che le idee sono definite. Quello visto lo scorso anno mi è piaciuto, quest'anno l'ho visto impacciato. Le pressioni hanno influito, ma te devi fare il calciatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA