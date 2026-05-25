Giunti al termine della stagione è arrivato il momento di programmare. Il primo passo è il viaggio di Paratici e Ferrari negli Stati Uniti per un confronto con il presidente Giuseppe Commisso e la signora Catherine, che devono tracciare una linea guida finanziaria e programmatica. Servono investimenti e ambizione, non una semplice gestione dell'esistente.
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VIOLA NEWS news viola stampa Viaggio negli Usa, Nazione: “Perché è prioritario. Serve stabilire gli obiettivi”
La Nazione
Viaggio negli Usa, Nazione: “Perché è prioritario. Serve stabilire gli obiettivi”
C'è la necessità di stabilire budget e obiettivi e avere la certezza che la famiglia Commisso voglia rilanciare le ambizioni della Fiorentina
Ecco perché questo viaggio è prioritario, con i contatti che comunque non sono mai mancati. C'è la necessità di stabilire budget e obiettivi e avere la certezza che la famiglia Commisso voglia rilanciare le ambizioni della Fiorentina dopo un'annata passata a lottare nelle retrovie. Il presidente dovrà validare le scelte e dare il suo definitivo via libera. Lo scrive La Nazione.
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