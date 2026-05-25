Nazione: “Maglie speciali per il centenario: la scelta sul marchio Mediacom”

La Fiorentina sta lavorando da tempo ai dettagli delle maglie dedicate alla stagione del centenario. Nelle ultime settimane, però, ha attirato l’attenzione l’assenza del logo Mediacom nelle prime immagini non ufficiali delle nuove divise circolate online.

Dal club, comunque, fanno sapere che non esiste alcun legame tra questa situazione e possibili cambi societari. La mancata presenza dello sponsor sarebbe dovuta soltanto a questioni tecniche e organizzative. La società, infatti, starebbe ancora ultimando alcuni dettagli grafici delle maglie, considerate particolarmente elaborate, prima di decidere il posizionamento definitivo del marchio Mediacom. L’orientamento resta comunque quello di mantenere lo sponsor principale sulla parte centrale della divisa, come avvenuto finora. Dal 2019 l’azienda legata alla proprietà ha rappresentato un sostegno economico fondamentale per il club, con un contributo annuo di circa 25 milioni di euro. La linea che verrà presentata nelle prime amichevoli estive dovrebbe comprendere almeno quattro modelli differenti.