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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Tre intoccabili, il resto sul mercato. Cosa accadrà con Gudmundsson”

Corriere Fiorentino

CorFio: “Tre intoccabili, il resto sul mercato. Cosa accadrà con Gudmundsson”

Gudmundsson
Fabio Paratici ha il compito di operare con le cessioni per sopperire a un passivo di 60 milioni di euro
Redazione VN

Reduce da un mercato estivo in cui la Fiorentina ha speso tanto, Paratici ha il compito di operare con le cessioni per sopperire a un passivo di 60 milioni di euro. È impensabile una rivoluzione, ma ad eccezione di qualche intoccabile (De Gea, Fagioli, Ndour) gli altri sono tutti sul mercato.

La permanenza di Pongracic e Mandragora non è così scontata, Dodò è finito nel mirino della Roma, Fortini e Comuzzo hanno ricevuto interessa da parte di Bournemouth e Como, Rugani tornerà alla Juventus e per i nuovi centrocampisti Brescianini e Fabbian c'è l'opzione prestito. Infine Gudmundsson, il più fischiato venerdì sera all'uscita dal campo: per lui sarà il mercato a decidere il prezzo, ma sarà uno dei primi a lasciare Firenze. Il miglior marcatore della Fiorentina, ma solo l'ombra del giocatore visto al Genoa. Unica attenuante: non ha quasi mai giocato nel suo ruolo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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