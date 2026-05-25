Il tema allenatore sta tenendo banco tra le mura del Viola Park con la dirigenza viola che, entro mercoledì, darà delucidazione sul prossimo futuro. La prima scelta sarà quella di capire se proseguire con Paolo Vanoli oppure no, con un gruppo a disposizione dall'inizio e con altre prospettive. L'analisi del Corriere dello Sport:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Confronto Vanoli-dirigenza: quale sarà il punto chiave dell’incontro”
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CorSport: “Confronto Vanoli-dirigenza: quale sarà il punto chiave dell’incontro”
Il Corriere dello Sport analizza la situazione panchina con i dirigenti viola che dovranno decidere se puntare su Vanoli
Gruppo che dovrà essere di qualità, perché Vanoli ha detto che sarebbe felice di rimanere ma solo per la volontà condivisa con il club di costruire e rilanciare una Fiorentina di alto livello, non per riconoscenza. Quindi, quando le due parti si metteranno a tavolino in questo caso a Firenze, si parlerà soprattutto di quale direzione ha indicato la proprietà nella ricostruzione della squadra: a quel punto Paratici e Ferrari diranno a Vanoli se vogliono farlo con lui e Vanoli dirà ai suoi dirigenti se il progetto è quello che si aspetta. Il piano di discussione sulla conferma dell’allenatore di fronte a una salvezza conquistata nel modo che tutti sappiamo dev’essere solo e soltanto sul merito, poi ci s’infilano le ambizioni.
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