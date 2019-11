LIVE – Commisso “Dopo novant’anni di storia, saremo tutti in una stessa casa. Non avrei mai pensato così fast”

Parla Rocco Commisso. Nel Day 1 dell’iter che porterà alla costruzione della nuova casa viola, il patron illustra ai media presenti, tra cui Violanews.com, i tratti salienti del progetto. Con lui il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, l’architetto autore del progetto Marco Casamonti e l’Assessore regionale all’urbanistica Vincenzo Ceccarelli.

“Voglio ringraziare Francesco Casini, che ha permesso di fare tutto così fast fast, non credevo fosse possibile. Stiamo tutti lavorando sul progetto. Oggi è il giorno del ringraziamento, ma io sono qua a farvi un regalo, a tutti i cittadini. Quando guardo le nostre decisioni fino a questi giorni, vedo 25 ettari: per contestualizzare: io ho una piccola azienda in America, 4500 impiegati in 22 stati, e un ufficio centrale dove io lavoro nel weekend. Lì c’è il nostro ufficio centrale, ci è costato 106/107 milioni di dollari. Questo in America, per una piccola azienda che fa 2 miliardi di dollari l’anno. La Fiorentina fa 100 milioni, eppure stiamo investendo il doppio di quanto ci è costato fare il nostro ufficio centrale.

Dieci milioni per il terreno, poi ci costerà altri 50/60. Sarà un 70 che non credo qualcuno, nella storia del calcio, abbia speso dopo quattro mesi. Esattamente come abbiamo fatto alla Mediacom. Questo è come io vedo il mondo, si deve investire, e tutto questo sarà un patrimonio della Fiorentina: Rocco non se li porterà con sé in America.

Le ragazze delle Women’s saranno nel CS con noi, credo siamo la prima squadra a farlo. Noi ora siamo alle Caldine, al Bozzi, a San Marcellino, Campo di Marte, Cerreti, senza nessun posto per dormire. Adesso tutti in una sola casa, dopo novant’anni di storia”

IN AGGIORNAMENTO