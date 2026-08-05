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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Gazzetta: "Mastantuono, solo 12 mesi in viola? L'opzione per il rinnovo"

2 - Giancarlo Antognoni ha declinato l'invito di Giuseppe Commisso

3 - Sta nascendo una Fiorentina da… 10

4 - VN - I dettagli della formula per Mastantuono

5 - Oulai: "Tante inesattezze sul mio arrivo. Ecco chi mi ha impressionato di più"