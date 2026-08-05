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Dal "blanco" al viola

L'acquisto di Franco Mastantuono (i dettagli) dal Real Madrid va a rinverdire una tradizione di giocatori arrivati in maglia viola direttamente dalla casa blanca. Erano stati quattro fino a quest'estate, prima che in una sola sessione di mercato il numero si arricchisse di ben due giocatori: Valdepenas e proprio Franco Mastantuono portano il numero a quota sei.

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