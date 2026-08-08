VIDEO Gazzetta: "Valzer delle punte, Fiorentina e altre 4. Chi ci guadagna?"

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1 - Paratici, il colpo Atta e la reazione: "Fabio, come c***o possiamo permettercelo?"

2 - CorSport: "Piccoli, occasione imperdibile. Fiorentina su Pellegrino, ma non solo"

3 - Gazzetta: "Pellegrino, Cherubini e Paratici. Il retroscena sulla punta"

4 - Gazzetta: "Gattuso vuole Fabbian, sì di Paratici". Brescianini? Cambia tutto

5 -VN Scout - Valdepenas e poi? Se serve esperienza a sinistra c'è Mittelstadt