La passione di Fabio Paratici per Mateo Pellegrino è storia antica: l'attuale direttore sportivo della Fiorentina lo aveva adocchiato già ai tempi del Velez e ne parlò con entusiasmo all'amico ed ex collega di Juventus Federico Cherubini, che nel gennaio 2025 lo portò al Parma insieme a Ordonez per 2,5 milioni di euro (più il 50% sulla futura rivendita a favore del club argentino).

Ora l'argomento è tornato d'attualità tra i due, visto che la Fiorentina pensa a Pellegrino per sostituire Roberto Piccoli, inseguito dal Bologna. La punta argentina è stata nel mirino della Juventus ma i bianconeri adesso sembrano essersi defilati. Le richieste del Parma sono sempre le stesse: valutazione intorno ai 30 milioni, l'operazione si può fare con la formula del prestito (magari oneroso) con obbligo di riscatto. In pratica i soldi incassati da Piccoli verrebbero reinvestiti subito sul ragazzo arrivato in Serie A appena un anno e mezzo fa.

Il Parma non ha fretta, anche perché con la cessione del portiere Zion Suzuki al Psg, ormai in via di definizione, sistemerebbe il bilancio, la Fiorentina nemmeno: prima deve uscire Piccoli ma il preferito di Paratici (nella lista c'è anche Pinamonti) resta il vecchio pallino Pellegrino. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.