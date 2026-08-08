Tra i profili seguiti dalla Lazio ci sono Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, entrambi della Fiorentina. Il primo sembra però avere maggiori possibilità di trovare spazio nelle rotazioni di Fabio Grosso, mentre Fabbian appare più vicino a una possibile partenza. I viola sarebbero disponibili a discutere con la Lazio sulla base di un prestito con successivo diritto di riscatto condizionato.

La valutazione dovrà essere definita, considerando che la Fiorentina ha riscattato Fabbian dal Bologna per 13 milioni, 14,5 comprendendo anche il precedente prestito.

Fabbian piace particolarmente a Gattuso per la capacità di giocare da interno sia a destra sia a sinistra nel 4-3-3, oltre che da trequartista nel 4-2-3-1. Il tecnico lo aveva già convocato in Nazionale nell'agosto 2025 per le gare contro Estonia e Israele, senza però utilizzarlo. Un rapporto che potrebbe quindi proseguire alla Lazio.

Come alternativa, il club biancoceleste è tornato a valutare Fabio Miretti della Juventus, altro centrocampista particolarmente duttile, per il quale l'idea sarebbe sempre quella di un prestito con diritto di riscatto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.