Non arrivano buone notizie dall'infermeria dell'Atalanta. Costretto a chiedere il cambio nel corso della sfida di campionato giocata a San Siro contro il Milan, il difensore Sead Kolasinac è stato sottoposto nelle scorse ore agli accertamenti clinici e strumentali del caso per valutare l'entità del problema fisico accusato.

Gli esami a cui è stato sottoposto il calciatore bosniaco hanno confermato i timori della vigilia, evidenziando uno stop che costringerà il tecnico Maurizio Sarri a fare a meno di lui per le prossime settimane. Questo il report diramato dalla società nerazzurra:

Gli esami strumentali effettuati a Sead Kolasinac hanno evidenziato una distrazione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.