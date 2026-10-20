Arriva il bollettino medico per Sead Kolasinac dopo il ko col Milan: distrazione di basso grado e stop di 2-3 settimane per il difensore dell'Atalanta
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Non arrivano buone notizie dall'infermeria dell'Atalanta. Costretto a chiedere il cambio nel corso della sfida di campionato giocata a San Siro contro il Milan, il difensore Sead Kolasinac è stato sottoposto nelle scorse ore agli accertamenti clinici e strumentali del caso per valutare l'entità del problema fisico accusato.
Il bollettino medico e i tempi di recupero
Gli esami a cui è stato sottoposto il calciatore bosniaco hanno confermato i timori della vigilia, evidenziando uno stop che costringerà il tecnico Maurizio Sarri a fare a meno di lui per le prossime settimane. Questo il report diramato dalla società nerazzurra:
Gli esami strumentali effettuati a Sead Kolasinac hanno evidenziato una distrazione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.
Il difensore classe '93 resterà fermo ai box per circa due-tre settimane, con il concreto rischio di rivedersi in campo direttamente dopo la sosta per le Nazionali, saltando così diversi impegni cruciali tra Serie A e coppe, tra cui la gara contro la Fiorentina.
Emergenza totale in difesa: le soluzioni per Sarri
Il forfait di Kolasinac va ad aggravare ulteriormente un reparto arretrato già letteralmente decimato dai precedenti infortuni di Isak Hien, Odilon Kossounou e Giorgio Scalvini. Una situazione di piena emergenza che costringe l'allenatore toscano a studiare soluzioni alternative.
Con le opzioni di adattamento ridotte al minimo, come l'impiego di Zappacosta, la via maestra sembra tracciata verso l'impiego dei giovani e delle risorse interne, così come confermato dallo stesso Sarri in conferenza stampa. Spazio dunque a Thomas Kristensen e al giovane Relja Obrić, oltre a possibili innesti provenienti dalla formazione Under 23, in attesa di recuperare i pezzi pregiati in vista dei prossimi impegni, compresa la delicata sfida di campionato contro la Fiorentina del prossimo 29 ottobre.
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