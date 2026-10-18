VN - "Strafalcioni ed errori arbitrali: la Fiorentina si sta inabissando"

Piove sul bagnato in casa Atalanta durante il primo tempo della trasferta contro il Milan. Al 20' di gioco, il tecnico Maurizio Sarri ha dovuto rinunciare anche a Sead Kolašinac, costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema di natura muscolare. Al suo posto è dovuto subentrare il giovane e inesperto Relja Obrić, difensore classe 2006.

Infermeria piena e difesa decimata

Quello rimediato dal centrale bosniaco rappresenta l'ennesimo stop muscolare nel reparto arretrato della Dea in questo avvio di stagione. La situazione difensiva dei bergamaschi è ormai in piena emergenza:

Kolasinac: da valutare l'entità del problema muscolare accusato contro il Milan.

Scalvini: ancora ai box, il suo rientro in gruppo è previsto per la fine di ottobre.

Kossounou: out per un lungo stop, atteso in campo non prima della seconda metà di novembre.

Hien: fermo ai box, la stima per il rientro punta alla metà di novembre.

Allo stato attuale, l'unico centrale di ruolo esperto a disposizione di Sarri resta Thomas Kristensen.

Gli scenari verso l'impegno contro la Fiorentina

Il quadro clinico della retroguardia nerazzurra interessa da vicino anche il percorso della Fiorentina. Il calendario metterà infatti di fronte le due squadre il prossimo 29 ottobre, un appuntamento in cui la Dea rischia di presentarsi con la linea difensiva ampiamente rimaneggiata.