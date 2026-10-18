E' un Maurizio Sarri arrabbiato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Atalanta. Il tecnico nerazzurro ha analizzato la sconfitta per 3-2 dei nerazzurri, concentrandosi su alcuni episodi arbitrali che non gli sono piaciuti, come un presunto fallo di mano di De Winter su cross di Rowe e le proteste di Rabiot verso il direttore di gara Chiffi.

Abbiamo pressato con poca intensità nel primo tempo e siamo andati in difficoltà. Il primo pericolo però lo abbiamo creato noi con Krstovic, poi ci sono stati episodi contrari: sul cross di Rowe mi sembra che De Winter l'abbia toccata di mano.

Rabiot vs Chiffi

Ho scoperto che ci sono giocatori che possono mandare a fare in c**o gli arbitri. L'ho detto all'arbitro e lui ha detto che lo ha ammonito. Se lo faccio io vengo espulso... lasciamo perdere. La conduzione non ci è piaciuta: ogni volta che incontro Chiffi va così. Dispiace non aver raccolto punti: potevamo pensare a qualcosa in più del pareggio, ma se la squadra è capace di giocare come nell'ultima mezz'ora acquista consapevolezza.