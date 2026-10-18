Sarri e la battuta in conferenza stampa contro l'atteggiamento di Rabiot verso l'arbitro Chiffi in Milan-Atalanta
VIDEO - Vanoli: "Io con lo smoking? Mai. Devo costruire il futuro"
E' un Maurizio Sarri arrabbiato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Atalanta. Il tecnico nerazzurro ha analizzato la sconfitta per 3-2 dei nerazzurri, concentrandosi su alcuni episodi arbitrali che non gli sono piaciuti, come un presunto fallo di mano di De Winter su cross di Rowe e le proteste di Rabiot verso il direttore di gara Chiffi.
Abbiamo pressato con poca intensità nel primo tempo e siamo andati in difficoltà. Il primo pericolo però lo abbiamo creato noi con Krstovic, poi ci sono stati episodi contrari: sul cross di Rowe mi sembra che De Winter l'abbia toccata di mano.
Rabiot vs Chiffi
Ho scoperto che ci sono giocatori che possono mandare a fare in c**o gli arbitri. L'ho detto all'arbitro e lui ha detto che lo ha ammonito. Se lo faccio io vengo espulso... lasciamo perdere. La conduzione non ci è piaciuta: ogni volta che incontro Chiffi va così. Dispiace non aver raccolto punti: potevamo pensare a qualcosa in più del pareggio, ma se la squadra è capace di giocare come nell'ultima mezz'ora acquista consapevolezza.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
"Evidente" o no? Sul fallo si discute, sull'inadeguatezza della Fiorentina sempre meno
Pagelle viola
Pagelle VN - Njie si divora l'impossibile, Viery (e la difesa) ballano
Esclusive
Non siamo sulla strada giusta: la Fiorentina non sa difendersi, è grave
Radio e tv
Amoruso duro: "Mastantuono e Ndour hanno stufato. La sosta a cosa è servita?"
Conferenze stampa
Vanoli (conf): "Gara condizionata dall'arbitro. La società ha detto una cosa"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti