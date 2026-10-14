La vittoria per 3-1 nel posticipo contro il Venezia ha permesso all'Atalanta di spezzare una striscia di tre sconfitte consecutive e ritrovare ossigeno in classifica. Tuttavia, la serata del Gewiss Stadium e le ultime sedute di allenamento hanno lasciato scorie pesanti per il tecnico Maurizio Sarri, costretto a fare i conti con nuovi infortuni che rischiano di condizionare anche il big match contro la Fiorentina, in programma giovedì 29 ottobre alle 20:45 al Franchi.

Stop per Scalvini: le parole di Sarri

I primi problemi riguardano Giorgio Scalvini, uscito malconcio dall'ultima sfida di campionato. Gli accertamenti diagnostici ai quali si è sottoposto il difensore italiano hanno evidenziato una distrazione di basso grado ai muscoli flessori della gamba sinistra. Un infortunio che richiede cautela e che lo costringerà ai box per le prossime uscite. A fare il punto sulle sue condizioni è stato lo stesso Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport:

Scalvini dovrà restare fermo per qualche giorno. Fortunatamente non si tratta di nulla di particolarmente grave, ma con ogni probabilità salterà la gara del weekend contro il Milan.

Le condizioni del centrale azzurro verranno rivalutate periodicamente dallo staff medico orobico per capire se ci saranno margini di recupero in vista della trasferta di Firenze.

Kessie KO in allenamento e infermeria affollata

I grattacapi per Sarri non si fermano alla linea difensiva. Nell'ultima sessione di allenamento è stato costretto a fermarsi anche Franck Kessie a causa di un sovraccarico muscolare al polpaccio destro. Il centrocampista verrà monitorato giorno per giorno per evitare complicazioni più serie.

Questi due nuovi stop vanno ad appesantire un quadro clinico già complesso in casa bergamasca: continuano infatti il rispettivo percorso di riabilitazione anche Koussounou, Sulemana, Pompei e Hien. Un'emergenza formazione non da poco per l'Atalanta, chiamata a gestire le forze in vista del tour de force che la porterà a incrociare i viola al Franchi.