Diao si è fermato nella gara di Champions League contro il Feyenoord
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Non inizia bene l'avventura di Assane Diao in Champions League. L'attaccante del Como è dovuto uscire al 23' della sfida contro il Feyenoord, dopo aver trovato il momentaneo vantaggio dei suoi.
Una brutta notizia per Fabregas in vista anche del campionato. Domenica il Como affronterà in trasferta la Fiorentina di Vanoli. Nelle prossime ore verrà verificata l'entità dell'infortunio di Diao per stabilire eventuali tempi di recupero.
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