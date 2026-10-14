Nei giallorossi gioca il figlio Lorenzo

Redazione VN
Grafica Jimenez Joao Mario Dodo Valdepenas Viery Parisi

Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?

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Fabio Paratici è stato avvistato a Roma. Mentre la Fiorentina è intenta al Viola Park a preparare la gara di domenica contro il Como, secondo quanto riportato da InFoRoma24, il direttore sportivo viola si trova sugli spalti dello "Stadio delle Tre Fontane" in vista di Roma-Real Madrid, gara valida per la Youth League.

Nei giallorossi gioca il figlio Lorenzo, ormai figura centrale della squadra allenata da Leandro Greco. Fabio Paratici, accompagnato dall'attrice Pilar Fogliati, assisterà al match europeo e chissà, magari scoverà qualche nuovo talento per la sua Fiorentina.

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