Fiorentina, ora o mai più: servono i “colpi” per alzare l’asticella. E in cassa c’è un tesoretto…

Saranno tre giorni infuocati per la Fiorentina, da qui alla deadline di mercato del 3 settembre. Dopo la cessione di Simeone, i viola hanno la necessità di piazzare uno/due colpi nel reparto offensivo. E hanno anche la disponibilità economica visto che ad oggi, facendo un conto approssimativo, il saldo tra entrate e uscite si aggira sul +15 (compresi i soldi “impegnati” con gli obblighi di riscatto futuri). Fin qui Pradè ha realizzato operazioni dall’ottimo rapporto qualità prezzo, portando nello spogliatoio esperienza e personalità. Ma ci sono anche alcuni punti interrogativi. Ecco perchè gli innesti di questo rush finale saranno importanti per definire il reale valore della Fiorentina seppur in una stagione, è giusto ricordarlo, che i dirigenti viola hanno definito di transizione. E’ chiaro che se arrivassero sia De Paul che un centravanti di un certo livello (Pedro?) gli equilibri si sposterebbero sensibilmente verso l’alto. Se invece non ci saranno “colpi” grossi, il destino della Fiorentina dipenderà molto dal rendimenti dei giovani talenti (Vlahovic, Sottil, Castrovilli), oltre che dall’esito delle varie scommesse fatte fin qui (Boateng, Dalbert, Caceres). LE ULTIME SU DE PAUL. E SPUNTANO FALCAO E IBRA