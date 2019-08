Simeone al Cagliari, le cifre. La clausola richiesta dal giocatore per andare in un top club

E’ finita l’avventura di Giovanni Simeone alla Fiorentina. Dopo due stagioni e 22 reti complessive, il Cholito passa al Cagliari. L’ufficialità è attesa per oggi pomeriggio, la formula sarà un prestito con obbligo di riscatto a 16 milioni di euro, che quindi entreranno certamente nelle casse viola, anche se tra un anno. Nel contratto di Simeone dovrebbe essere inserita anche una clausola rescissoria di circa 30 milioni che il giocatore ha chiesto, per potersi “liberare” verso un top club in caso di grande rilancio in rossoblu. Un dettaglio che forse è stato decisivo nella sua scelta di Cagliari rispetto alla Samp, che aveva trovato a sua volta l’accordo con la Fiorentina.