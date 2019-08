Dal Brasile: concorrenza francese per Pedro, ma la Fiorentina è in vantaggio

Tre giorni alla fine del mercato e Fiorentina a caccia di uno/due “colpi” nel reparto offensivo. Per il ruolo di centravanti, lasciato libero da Simeone, il mirino è puntato da tempo su Pedro del Fluminense (SCHEDA). In Brasile confermano il forte interesse dei viola ma parlano anche della concorrenza di due club francesi. Secondo Globo Esporte, infatti, sulle tracce del giocatore classe ’97 può tornare il Bordeaux, che già si era interessato a lui un anno fa, ma anche il Monaco potrebbe farsi avanti. La Fiorentina – si scrive – è forte su Pedro e i contatti vanno avanti da settimane, ma finora non è arrivata una proposta che ha convinto il Fluminense. LA NOSTRA INDISCREZIONE: TRA DOMANDA E OFFERTA BALLANO 3-4 MILIONI