Il Fluminense spara alto per Pedro, la Fiorentina arriva a 14-15 milioni: il punto

Si aspettava solo la certezza di vendere Giovanni Simeone. Ora che il Cholito è ad un passo dal Cagliari (LEGGI), la Fiorentina è tornata in pressing su Pedro (SCHEDA), attaccante del Fluminense per il quale aveva chiesto informazioni ad inizio mese (LEGGI). Pradè stravede per il brasiliano classe ’97, ma le pretese del club carioca, per ora, hanno frenato le velleità viola: dai 12 milioni di euro chiesti ad inizio mercato, si è passati a 17 (partendo addirittura da 20), mentre la Fiorentina è disposta a spingersi non oltre i 14-15 milioni bonus compresi. Nessuna offerta ufficiale al momento, la trattativa sta andando avanti attraverso gli intermediari legati all’operazione. La distanza non è incolmabile, i soldi in tasca ci sono (quelli incassati dalla cessione di Simeone, oltre a parte del budget messo a disposizione da Commisso), ma va ricordato che il Flu possiede soltanto il 50% del cartellino di Pedro. Considerando anche la metà controllata da un fondo, il prezzo totale diventa piuttosto alto. Parti a lavoro, ma la situazione di stallo ed il poco tempo a disposizione non giocano a favore della società gigliata. SENZA CONTARE CHE LA FIORENTINA PUNTA UN ALTRO GIOCATORE COSTOSO, DE PAUL