Pedullà: “Adesso c’è il tesoretto per De Paul, Benassi piace all’Udinese”

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha parlato della situazione della Fiorentina ai microfoni del Pentasport:

Simeone? Senza repentini cambi di idea è fatta con il Cagliari, dopo il si che aveva detto alla Sampdoria ieri. La Fiorentina ha lasciato al giocatore carta libera sulla decisione tra le due squadre, e ha deciso Cagliari, anche grazie all’arrivo di Carli. Mi risulta che lui voglia una clausola rescissoria per il futuro, sicuramente è andata bene alla Fiorentina. Tonali? A tre giorni dalla chiusura del campionato non credo sia possibile che si chiuda. De Paul? Adesso c’è un tesoretto e delle motivazioni in più per spingere per lui. De Paul può fare la mezzala, e potrebbe fare al caso della Fiorentina. Raphinha? La situazione è ferma sulle richieste esose dello Sporting Lisbona. Caceres? Lui è la situazione che convince di più. Benassi? Piace all’Udinese, può giocare in molti ruoli e per questa caratteristica ha molti estimatori. Potrebbe però arrivare una nuova squadra interessata a lui alla fine del calciomercato.