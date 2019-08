Simeone sblocca De Paul? Falcao e Ibrahimovic i sogni di fine estate

Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, con la cessione imminente di Simeone al Cagliari non è escluso che la società viola compri una punta centrale oltre ad un esterno che possa assicurare dei gol. Il sogno è sempre quello di Rodrigo De Paul ma il muro dell’Udinese è ancora alto e difficile da abbattere: la Fiorentina, come ribadito più volte, non ha intenzione di spendere 35-40 milioni per questa operazione, anche se con i soldi incassati dal Cholito ci sono nuove entrate su cui contare: un tesoretto da 16 milioni da mettere in cassa al termine della stagione. Le alternative restano Politano e Raphinha, per il quale la Fiorentina vorrebbe chiudere per circa 20 milioni e non 30 come richiesto dallo Sporting. Per il centravanti invece ci sarà un ultimo tentativo per Pedro del Fluminense anche se la trattativa è molto complicata, mentre potrebbero essere annoverati fra i sogni Radamel Falcao del Monaco e forse ancor più Ibrahimovic.