Fiorentina, è storia: quanti record nella serata dello Stadium. E Prandelli “colpisce” ancora

Ve l’abbiamo scritto subito a caldo: questa partita sarà ricordata anche tra 50 anni. Perchè battere la Juventus 3-0 in trasferta è un evento più unico che raro nella storia della Fiorentina. Farlo in modo così inaspettato rende tutto ancora più magico, anche perchè ci sono 10 giorni di sosta per prolungare il godimento. Sperando, ovvio, che la prestazione di ieri sia solo l’inizio. Intanto dicevamo dei record (dati a cura Roberto Vinciguerra):

-nessuna squadra italiana aveva mai vinto 3-0 allo Stadium (eguagliata l’impresa del Real Madrid in Champions tre anni fa)

-la Fiorentina è la prima squadra in assoluto a vincere per 2 volte allo Stadium (dopo il 2-1 di Coppa Italia firmato Salah)

-Prandelli castiga ancora la Juventus, con cui aveva conquistato l’ultima vittoria da allenatore (con il Genoa)

-Prandelli diventa il primo tecnico della storia della Fiorentina a vincere due volte in trasferta contro la Juve (dopo quell’indimenticabile 2-3)

Insomma il buon Cesare sta diventando la bestia nera della Juventus (l’aveva battuta una volta anche ai tempi del Verona), lui che da giocatore aveva vestito la maglia bianconera. E che ieri ha azzeccato tutto, dando una lezione di tattica al “Maestro” Pirlo e riaccendendo una fiammella di entusiasmo in uno spogliatoio e un ambiente che si stava avvitando su se stesso. Che sia la svolta della stagione? Incrociamo le dita.