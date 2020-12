Prandelli non sa più vincere: l’ultimo sorriso contro la… Juventus. I numeri

Un altro brodino, un altro 1-1 dopo quello contro il Sassuolo. La Fiorentina reagisce, dimostra di non essere morta, ma non vince. Non un dettaglio alla luce del quartultimo posto in classifica e della sfida di martedì contro la Juventus, un carro armato contro il Parma. La vittoria manca da due mesi, dal 25 ottobre, 3-2 all’Udinese. In panchina c’era ancora Beppe Iachini: una vita fa. I tre punti sono diventati un tabù.

Non solo per la formazione gigliata, ma anche per Cesare Prandelli. I suoi numeri in Serie A parlano chiaro. Il mago di Orz ha conquistato appena quattro vittorie nelle ultime trenta partite e zero nelle ultime quindici. L’ultimo suo successo nel massimo campionato italiano risale a quando sedeva sulla panchina del Genoa: 2-0 alla Juventus il 17 marzo 2019 (che sia di buon auspicio per martedì? Speriamo). Prima del colpaccio contro la Vecchia Signora, il suo Grifone aveva vinto contro la Lazio per 2-1 il 17 febbraio 2019, contro l’Empoli per 3-1 il 28 gennaio 2019 e contro l’Atalanta il 22 dicembre 2018, anche stavolta per 3-1. Per ritrovare una vittoria di Prandelli in Serie A alla guida della Fiorentina bisogna tornare, ovviamente, a un decennio fa: al 28 marzo 2010 per la precisione, 4-1 all’Udinese, gol di Vargas, Gilardino, Santana e Jovetic.

Numeri desolanti che rispecchiano il momento difficile della Fiorentina, capace di segnare una sola rete su azione nelle ultime otto partite, con Milenkovic al 98′ contro il Genoa. CI sarà da soffrire per conquistare la salvezza.