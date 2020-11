Allenamento al centro sportivo oggi per i giocatori della Fiorentina non impegnati con le rispettive nazionali. Secondo quanto riporta Radio Bruno, mister Cesare Prandelli ha lavorato su due moduli: il 4-2-3-1 e il 4-3-3. L’emittente radiofonica ha fatto anche il punto sulle condizioni fisiche di German Pezzella: il capitano viola continua il programma di recupero ma serviranno dei miglioramenti significativi per averlo quantomeno in panchina contro il Benevento.