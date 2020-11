Dal modulo a Kouamé: Prandelli pensa a quattro modifiche per il Benevento

Com scrive La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli si appresta ad effettuare quattro cambiamenti rispetto alla squadra affidata a Beppe Iachini per la sfida contro il Benevento.

Cambio modulo

La Fiorentina avrà come idea tattica di partenza il 4-3-3. Ma, in corso di gara, la formazione viola potrebbe passare al 4-2-3-1 usando gli stessi giocatori. In pratica una delle due mezzali titolari, Amrabat e Castrovilli, potrebbe alzarsi dietro la prima punta. Con Bonaventura quale preziosa opzione alternativa.

Pulgar regista

Amrabat non è un regista e via libera al cileno. Pulgar è sempre piaciuto al nuovo tecnico viola.

Kouamé esterno

Contro il Benevento la Fiorentina si schiererà con Vlahovic prima punta e con l’ivoriano quale attaccante esterno. Prandelli conosce bene il giocatore, lo ha già allenato ai tempi del Genoa. E lo considera ideale per coprire quella posizione. Partendo largo e stringendo al centro Kouame può infatti diventare molto importante in fase conclusiva.

Caceres terzino destro

Prandelli è deciso a dare fiducia alla coppia Pezzella, Milenkovic. Con l’argentino Quarta prima alterativa, In pratica, l’ex River Plate sarebbe considerato quasi un terzo titolare. A destra, invece, il tecnico viola è orientato a dare fiducia a Caceres che ha già coperto questo ruolo in altre squadre e anche nella Celeste. Via libera, invece, a Biraghi sulla corsia opposta.