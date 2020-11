Stop al continuo alternarsi: Prandelli sceglie Vlahovic per risolvere la crisi del gol

L’inizio di questa stagione per i viola ha visto uno scarso rendimento dei tre giovani centravanti a disposizione. Kouame 8 presenze (4 da titolare) per 351 minuti disputati e un gol; Vlahovic 6 presenze (3 da titolare), 301 minuti e un gol; Cutrone 8 presenze (1 da titolare), 178 minuti e nessun gol. Se la passata gestione vedeva un continuo alternarsi là davanti, con Prandelli la scelta prenderà una direzione precisa: Dusan Vlahovic. Questa l’analisi del Corriere dello Sport, oggi in edicola. Considerando i moduli del calcio prandelliano (4-3-3 o 4-2-3-1), rimane l’esigenza di puntare su un attaccante che sia appunto il terminale offensivo della manovra e per questo il serbo avrà un occasione. Di sicuro il classe 2000 di scuola Partizan deve fare il definitivo salto di qualità a livello di presenza fisica sul campo e nella capacità di reggere il peso dell’attacco. Questo non significa che Kouame e Cutrone siano tagliati fuori. Anzi. L’ivoriano è considerato dal tecnico una seconda punta, mentre per l’ex Milan l’attacco alla profondità e la rapidità d’azione saranno un’arma fondamentale per i viola. In un periodo storico del calcio dove è richiesta la necessità di cambiare spesso fisionomia alla formazione, iniziale e non.