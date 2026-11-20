Emma Severini convocata nell'Italia Femminile per il doppio decisivo playoff Mondiale contro la Finlandia
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Fiorentina presente nella lista delle 29 azzurre chiamate a conquistare l'accesso alla fase finale del Mondiale Femminile 2027, in programma in Brasile. Il Commissario Tecnico dell'Italia Femminile, Andrea Soncin, ha inserito nell'elenco ufficiale la centrocampista viola Emma Severini per la doppia sfida decisiva contro la Finlandia. Un riconoscimento importante per la giocatrice gigliata, pronta a mettere le proprie qualità al servizio della Nazionale in uno dei momenti più alti ed importanti dell'intero ciclo azzurro.
Doppio confronto cruciale con la Finlandia: le date e la tv
L'Italia si affaccia a questo secondo ed ultimo playoff con grandissima carica agonistica e con la concreta consapevolezza di essere arrivata a un solo passo dal traguardo iridato. Il cammino vedrà le ragazze di Soncin impegnate dapprima in trasferta lunedì 1° dicembre alle ore 17:30 italiane ad Helsinki, per poi disputare la sfida di ritorno in casa venerdì 5 dicembre alle ore 21:15 sul prato di Taranto. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta televisiva in chiaro su Rai 2.
Tinte viola tra le convocate: tornano Linari e Bonfantini
Oltre alla presenza di Severini nel reparto mediano, la lista diramata dal Selezionatore regala diverse annotazioni d'interesse per il mondo viola. Tra i rientri di spicco figurano infatti due volti ben noti ai tifosi della Fiorentina: l'ex capitana Elena Linari, attualmente in forza al London City Lionesses, e l'attaccante Agnese Bonfantini, premiata dalle ottime prestazioni sfornate nell'ultimo periodo. Un gruppo completo ed affiatato pronto a dare il massimo per staccare il biglietto verso il Brasile.
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