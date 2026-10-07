L'Italia Femminile guidata dal Commissario Tecnico Andrea Soncin è pronta a tuffarsi nell'avventura dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Brasile 2027. Le Azzurre si sono radunate nel Centro Tecnico Federale di Coverciano per preparare il doppio scontro cruciale contro la Bielorussia: l'andata è in programma venerdì 9 ottobre 2026 sul campo neutro di Tbilisi, mentre la sfida di ritorno decisiva si giocherà martedì 13 ottobre sul prato dello stadio "Artemio Franchi" di Firenze.

Tra le 28 convocate c'è la viola Severini

Per superare l'ostacolo bielorusso e compiere un passo fondamentale verso il pass iridato, il CT Soncin ha diramato la lista delle 28 calciatrici che compongono il gruppo azzurro. Tra i volti inseriti nell'elenco figura con merito anche la centrocampista della Fiorentina Emma Severini, pronta a dare il proprio contributo sia a Tbilisi sia davanti al proprio pubblico.

Le parole di Soncin: "Grazie a Firenze e alla Fiorentina"

Nel corso del consueto appuntamento settimanale targato Rai sul calcio femminile, la trasmissione "La rosa del calcio", l'ex calciatore viola e attuale Selezionatore azzurro ha espresso tutto il proprio entusiasmo per l'accoglienza ricevuta dalla città e dal club gigliato in vista del match di ritorno:

Quando è nata l'ipotesi di poter disputare una partita così importante allo stadio 'Franchi' abbiamo riscontrato fin da subito la massima disponibilità sia da parte della Fiorentina sia da parte dell'intera città. Firenze conosce ed ama profondamente il calcio, e sono convinto che martedì 13 ci garantendo una grandissima spinta dal pubblico. Chiaramente la nostra attenzione al momento è totalmente focalizzata sulla gara d'andata di venerdì a Tbilisi, ma non vediamo davvero l'ora che arrivi il momento di scendere in campo a Firenze: per me e per le ragazze è una grandissima emozione.