Continuano incessantemente lavori di restyling dello stadio Artemio Franchi. Il cantiere procede nonostante un cronoprogramma che ha subito un nuovo aggiornamento, con uno slittamento dei tempi per la conclusione degli interventi sulla Fiesole.

Secondo la nuova variante, il termine previsto è passato da aprile al 31 maggio 2027. Il Comune resta comunque fiducioso di poter restituire la curva ai tifosi in tempo per l’inizio della stagione 2027/2028. A cambiare è anche il quadro economico dell’intervento. Il costo complessivo per la conclusione della prima fase del lotto è infatti salito a 104,8 milioni di euro, circa 15 milioni in più rispetto all’importo previsto dal contratto siglato nel 2023.

L’obiettivo resta quello di completare l’intero intervento entro la stagione 2029/2030, in tempo per l’eventuale candidatura dell’impianto a Euro 2032. Nel frattempo resta da capire anche quale sarà il futuro della proposta di project financing avanzata dalla Fiorentina.

Di seguito le immagini che mostrano lo stato di avanzamento dei lavori al 30 settembre 2026.

Foto: Fotocronache Germogli