L'Italia femminile di Andrea Soncin si prepara a tornare in campo per il primo turno dei play-off di qualificazione ai Mondiali di Brasile 2027. L'appuntamento prevede un doppio scontro contro la Bielorussia: la gara di andata si disputerà venerdì 9 ottobre 2026 a Tbilisi, mentre il ritorno è fissato per martedì 13 ottobre allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze. Per superare questo ostacolo e puntare al pass iridato, il Commissario Tecnico ha convocato un gruppo di 28 calciatrici che si raduneranno a Coverciano. Fra le convocate anche la viola Emma Severini:

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Como 1907), Astrid Gilardi (Como Women),

Laura Giuliani (Stoccarda);Difensori: Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash),

Federica D’Aurica (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus),

Elisabetta Oliviero (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia

(Milan);Centrocampisti: Arianna Caruso (Real Madrid), Giulia Dragoni (Chelsea), Manuela Giugliano

(Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Juventus), Emma

Severini (Fiorentina);Attaccanti: Barbara Bonansea (San Diego Wave), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore

(Washington Spirit), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte

(Roma), Elisa Polli (Inter).