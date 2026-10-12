Tutto pronto allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze per il match di ritorno del primo turno dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Brasile 2027. Domani alle ore 18:15 (diretta tv su Rai 2), la Nazionale Femminile affronterà la Bielorussia per blindare la qualificazione dopo il prezioso e rotondo successo per 2-0 ottenuto nella gara d'andata sul campo neutro di Tbilisi, firmato dalle reti di Piemonte e Polli nel finale. Chi supererà il turno incrocerà a novembre la vincente della sfida tra Finlandia e Serbia per il pass iridato definitivo.

"Bielorussia più aggressiva: mi aspetto più qualità"

Alla vigilia dell'appuntamento, il Commissario Tecnico Andrea Soncin ha presentato la sfida in conferenza stampa, invitando la squadra a mantenere altissimo il livello di concentrazione:

Le ragazze dimostrano grande maturità e determinazione, conoscendo perfettamente l'importanza della partita di domani. Sanno bene che questo percorso di qualificazione va costruito con pazienza e passo dopo passo. Rispetto all'andata mi aspetto una Bielorussia differente, decisamente più aggressiva, ma voglio rivedere lo stesso controllo del possesso palla espresso in Georgia. Pretendo maggiore qualità nella fase finale dell'azione: a volte si tende a dare per scontato che si debbano segnare tanti gol, ma servono lucidità e precisione. Ci aspettiamo un ambiente capace di trasmetterci ulteriore energia: siamo stati accolti benissimo, abbiamo voluto fortemente giocare a Firenze questa gara e desideriamo regalare a tutti una bellissima serata.

L'emozione del ritorno a Firenze e l'attesa per Severini

Per Soncin la sfida del Franchi rappresenta anche un suggestivo viaggio nel passato, riannodando i fili con la sua carriera da calciatore:

Sono passati quasi venticinque anni da quando vestivo la maglia della Fiorentina. In seguito sono tornato da avversario, ma vivere questa vigilia da allenatore trasmette un'emozione davvero speciale. Vogliamo regalare una grande gioia a tutte le persone che verranno a sostenerci.

Tra i volti più attesi del gruppo azzurro c'è anche la centrocampista della Fiorentina Emma Severini, subentrata nei minuti finali dell'andata a Tbilisi e pronta a riassaporare l'atmosfera del Franchi davanti ai propri tifosi.