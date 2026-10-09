L'Italia femminile di Andrea Soncin ipoteca il passaggio del turno nei playoff di qualificazione ai Mondiali 2027, superando la Bielorussia per 2-0 sul campo neutro di Tbilisi, in Georgia. Un successo prezioso che permette alle Azzurre di guardare con ottimismo alla sfida di ritorno prevista a Firenze.

A sbloccare un match bloccato e a tratti faticoso ci ha pensato Piemonte al 65', poi al 91' Polli ha siglato la rete del definitivo raddoppio. In campo nel finale la centrocampista viola Severini, che ha rilevato Giugliano dopo 86 minuti di gioco.

Martedì 13 la gara di ritorno a Firenze, chi passa trova Finlandia o Serbia (andata 3-1 per le scandinave) nel secondo turno dei playoff.