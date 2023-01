Ecco quanto accaduto nella settimana dei viola

In questo fine settimana sono rimasti a riposo la Fiorentina under 15 e under 16, lasciando invariate le due classifiche. Doppio incontro invece per la primavera che vince 4-1 contro l’Ascoli, passando perciò ai quarti di finale contro l’Atalanta (qui il tabellone ufficiale), e perde 1-0 contro il Lecce fuori casa (qui il commento ufficiale). Pure la Fiorentina femminile disputa due partite in questa settimana: vince 4-0 contro il Verona (qui il commento della partita) in coppa Italia, accedendo così ai quarti di finale, e perde 7-1 contro la Roma in campionato scendendo terze in classifica. Ottima prestazione per la Fiorentina under 17 che vince 4-1 contro lo Spezia riuscendo a salire quinti in classifica. La Fiorentina under 18 dimostra invece molta grinta riuscendo a pareggiare 3-3 contro il Genoa al 94’ (qui il commento della partita).