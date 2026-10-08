Dopo la lunga pausa per le Nazionali il campionato è pronto a tornare. E sarà quasi come iniziare una nuova stagione vista la sosta così inedita, quasi come una nuova preparazione estiva. E la Fiorentina ha fatto praticamente questo: Vanoli - scrive il Corriere Fiorentino - non ha mai concesso più di tre giorni di pausa ai suoi giocatori. L'idea era chiara: conoscere il gruppo il prima possibile e mettere nuove energie con un lavoro sodo e volto ai risultati, anche perché ora il calendario si fa davvero fitto.

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. Un calendario decisamente complesso, in cui c'è da fare punti dopo una partenza a handicap: certo, non è una situazione drammatica come quella dell'anno scorso, ma l'idea di non avere patemi è piuttosto chiara. E già la gara di Marassi, con un De Rossi sulla graticola, sarà un primo banco di prova. Ci sarà bisogno di tutti, anche di chi finora ha dato meno.