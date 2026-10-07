Alberto Malesani racconta il curioso aneddoto vissuto per il centenario della Fiorentina, tra tifosi, Batistuta, Toldo e una corsa in motorino.
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L'ex allenatore della Fiorentina Alberto Malesani, in un'intervista rilasciata a Ritratti Vip, ha raccontato un simpatico aneddoto legato al centenario viola, vissuto questa volta da semplice tifoso.
In occasione del centenario ho voluto fare un giorno da tifoso, mi mancava. Sono arrivato a Santa Maria Novella in treno, mi sono guardato la città e poi mi sono diretto allo stadio. Quando sono arrivato lì, c'erano 100 tifosi alle mie spalle che urlavano il mio nome. Io avevo il treno alle 21:17, alle 20:50 dovevamo entrare e dico a Batistuta e Toldo: "Io devo andare, ho il treno, per me è sufficiente così". Gli autisti erano disposti ad accompagnarmi, ma il tempo era quello che era. Quindi un autista mi ha dato un'idea: ho chiesto il passaggio a un tifoso col motorino e sono stato un tifoso dall'inizio alla fine.
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