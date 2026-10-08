L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul portiere viola David De Gea. Un giocatore che in questi anni la Fiorentina ha letteralmente rivitalizzato e anche in questa stagione prima della sosta le partite con Pisa e Napoli hanno riconsegnato la miglior forma dell'estremo difensore. Non era facile (a 36 anni) riprendersi ancora, ma l'ex Manchester United ha mostrato una grande capacità di crescere dopo un anno difficile come per tutta la squadra.

Riscatto Genoa

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E proprio contro a Marassi c'è da riscattare un precedente difficile: l'anno scorso parò un rigore a Colombo ma ebbe più di qualche incertezza nel 2-2 degli avversari. Oggi il ritorno di Vanoli gli ha ridato fiducia e responsabilità, qualcosa che ha donato nuova brillantezza. E allora c'è da godersi il momento, ancora ad altissimi livelli.Ora c'è però anche da pensare ai prossimi passi.: già quest'anno sarebbe potuto andare via, visto soprattutto il peso di 3 milioni netti a bilancio a stagione, ma ha prevalso la voglia di continuare insieme. A fine anno, probabilmente, ci sarà più di una risposta: oltretutto la Fiorentina si sta crescendo in casa l'erede, quel Tommaso Martinelli oggi in prestito all'Avellino.