Cancellare il segno zero delle ultime due partite di campionato e cominciare a imporsi anche in Serie A, con Paolo Vanoli in panchina. La missione di Inao Oulai è chiara ma richiede pazienza, perché la parola d'ordine dei viola nei suoi confronti è "tempo", per farlo crescere con cura. Il giocatore cercherà di convincere l'allenatore a consegnargli una maglia da titolare fino all'ultimo momento, ma la sua rincorsa è tutt'altro che scontata. Come scrive La Gazzetta dello Sport, dipenderà tanto anche dalle condizioni di Arthur Atta. Se il francese non dovesse farcela, per Vanoli si aprirebbero due strade: la prima, e più probabile, è quella di inserire dall'inizio Gonçalves posizionandolo al centro della trequarti, dietro la punta, nel 4-2-3-1, mentre l'altra porterebbe a un 4-3-3 con Oulai mezzala sinistra nel centrocampo a tre insieme a Fagioli play e Ndour sul centro-destra. L'impressione è che per questa soluzione serva più tempo e che sia possibile in un futuro prossimo.

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