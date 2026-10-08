Il Commissario Tecnico dell'Italia U21, Silvio Baldini, autore, insieme ai suoi ragazzi, di due grandi e importanti vittorie durante questa sosta dedicata alle qualificazioni per i prossimi Europei di categoria, ha parlato anche di Cher Ndour e della rete che ha segnato contro la Polonia. Queste le sue parole:

Gol da 75 metri come quello di Ndour? Mai visto. Sono stato felice perché almeno posso raccontare di aver visto un gol fenomenale da un ragazzo speciale come lui.

Sul feeling con alcuni giocatori e Ndour stesso

Con alcuni giocatori nasce un feeling basato su racconti, su episodi che restano privati. Lui mi aveva raccontato una cosa prima di venire in ritiro e dopo la partita gli ho detto che è stata proprio quella ad avergli regalato un premio. Un gol che nessuno scorderà.