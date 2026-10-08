Speranze a cui aggrapparsi, nodi da sciogliere. Sabato alle ore 15:00 ci sarà una sfida ostica e molto delicata per il Genoa allenato da Daniele De Rossi, visto che arriva con un solo punto in classifica. Come scrive Il Secolo XIX, per portare a casa punti con la Viola, De Rossi dovrà fare i conti con un bel po’ di ostacoli da superare e problemi da risolvere. In primis l’assenza di Colombo (caviglia ko), che nei piani del mister avrebbe fatto coppia davanti con Osmajic. Progetto da accantonare, con un reparto offensivo che fatica a trovare il gol. Out gli infortunati Havel, Nuredini, Venturino e Meichtry. A centrocampo, invece, mancherà Sow, che si è infortunato al flessore della coscia sinistra nel match tra Svizzera e Macedonia del Nord di martedì sera. Oggi l’elvetico sarà sottoposto ad accertamenti, per capire meglio l’entità del problema, sinora non ha brillato ma la sua assenza lascia un buco da colmare, magari con Amorim, in gruppo in questi giorni dopo il riacutizzarsi del dolore alla caviglia uscita malconcia dal match contro il Sudtirol.

Un recupero e altri buoni segnali

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Una buona notizia è il: a Parma era squalificato e l’assenza si è fatta sentire. Il capitano è l’ultimo a tornare dagli impegni con il suo Messico, è atteso oggi a Genova. Trasferta lunga e fuso orario ma Johan ha già giocato altre volte ottime partite pur con un solo allenamento a Pegli nelle gambe. In gol contro Frosinone e Sudtirol, il capitano sarà importante in difesa, per frenare il talentuoso reparto offensivo viola, ma può esserlo anche in zona-gol. Nel ko di Bucarest, i 90’ minuti di, mix di quantità e soprattutto qualità, hanno regalato a De Rossi uno dei pochi sorrisi. Contro il Rapid l’ivoriano ha giocato davanti alla difesa, tra oggi e domani il tecnico valuterà se schierarlo dall’inizio e in quale posizione ma la sensazione è che gli darà uno spazio importante. A Bucarest DDR è rimasto impressionato anche da, tecnico, imprevedibile, con quella sfrontatezza che può tirarti fuori dai guai nei momenti critici: probabile che sia del match anche sabato. Contro il Rapid, sono rimasti fuori(affaticamento all’adduttore) e(problemi alla schiena) ma entrambi si stanno allenando in gruppo. Comeche spera di raccogliere i frutti del duro lavoro fatto durante la sosta. Con il Faraone, Junior, Baldanzi, Traorè e Robinho, DDR ha un’abbondanza sulla trequarti che può essere sfruttata anche a gara in corso, magari con un cambio di modulo e il passaggio alla difesa a 4. Un’arma in più per provare a sorprendere Vanoli.