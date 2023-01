Under 18 Fiorentina Genoa: Segui il live della partita.

La Fiorentina Under 18 affronta il Genoa di mister Ruotolo allo stadio Gino Bozzi.

La Fiorentina Under 18 affronta il Genoa di mister Ruotolo allo stadio Gino Bozzi. Sarà fondamentale per i viola vincere la partita per rimanere attaccata alla Roma, capolista del girone A. Le formazioni delle due squadre: