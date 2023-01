Primavera, Lecce-Fiorentina LIVE dalle 13 su Violanews

Trasferta in Salento per i ragazzi di Aquilani

Allo stadio Comunale di San Pietro in Lama si gioca Lecce-Fiorentina, quattordicesima giornata del Campionato Primavera 1. I ragazzi di Alberto Aquilani hanno iniziato il 2023 con due vittorie, in campionato contro la Roma e in Coppa Italia contro l'Ascoli. I salentini sono un cliente scomodo, reduci dal pari a reti bianche contro la Juventus e dall'eliminazione in coppa contro la Roma ma solo ai calci di rigore. -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1