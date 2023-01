Coppa Italia Femminile, Verona-Fiorentina: segui il LIVE del match dalle 14.30

Verona-Fiorentina, terza giornata del girone E valido per la Coppa Italia Femminile. Le ragazze di Patrizia Panico, dopo aver affrontato il Genoa, cercano il passaggio del turno contro il Verona di Veronica Brutti. In campionato le Viola vengono da una vittoria per 4 a 0 sul campo del Parma, mentre il Verona ricopre la nona posizione in Serie B. Con 3 punti in classifica, entrambe si giocano la qualificazione. RISULTATI E CLASSIFICHE