M’Bala no, Jorko sì: tra Londra e Parigi, la Manica divide Nzola e Ikonè

Tra Londra e Parigi c'è di mezzo il canale della Manica e il tratto di mare che separa il Regno Unito dalle coste della Francia. E tra il partire e il restare a Firenze c'è forse di mezzo una convocazione. Quella che Raffaele Palladino ha fatto in serata per la tournée della Fiorentina in Inghilterra. Nella lista diramata dal tecnico gigliato infatti trova posto Jonathan Ikonè, mentre a rimanere fuori, come ampiamente preannunciato, è M'Bala Nzola. L'attaccante angolano è fuori dal progetto tecnico di Palladino. Pressoché impossibile vederlo ancora a Firenze al termine del calciomercato. A lui pensano Cagliari e Verona e soprattutto il Genoa che, in caso di cessione di Retegui potrebbe davvero bussare alle porte della Fiorentina. In queste prime settimane di ritiro l'ex Spezia non si è neanche mai allenato coi compagni al Viola Park e anzi, ha spesso approfittato dei giorni liberi per recarsi a Parigi. Evasioni parigine che sono una costante nella sua avventura in Riva all'Arno. L'ultima proprio pochi giorni fa, alla vigilia delle convocazioni per la campagna viola in terra d'Albione. Insomma, in attesa di cambiare maglia e forse - chissà - rimanere in Serie A, Nzola passa il suo tempo al di qua della Manica.